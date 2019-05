Nach deutlichen Verlusten sind Anleger am Aktienmarkt offenbar wieder in Kauflaune. Vorbörslich wird der Dax höher gehandelt. Was die Märkte am Dienstag bewegt.

Kann der Dax heute die 12.000 Punkte halten? Am Montag hatte er seine gesamten Gewinne der Vorwoche wieder eingebüßt und nur kurz über der psychologisch wichtigen Marke geschlossen. Vorbörslich sieht es aber so aus, als dürfte er sie vorerst verteidigen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird der Dax ein halbes Prozent höher gehandelt.

Damit scheinen die Anleger den negativen Vorgaben aus Übersee zu trotzen. In Deutschland dürften sie an diesem Dienstag die Treffen der Aufsichtsräte von Thyssen-Krupp und der Commerzbank im Blick behalten. Außerdem werden Konjunkturzahlen für Europa veröffentlicht.

1 - Vorgabe aus den USA

Wegen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China haben sich Anleger am Montag aus den New Yorker Börsen zurückgezogen. Kopfschmerzen bereitete Investoren der Streit über Huawei, nachdem die USA den chinesischen Netzwerkausrüster auf die Schwarze Liste gesetzt hatten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 25.679 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,7 Prozent auf 2840 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 1,5 Prozent auf 7702 Punkte.

2 - Handel in Asien

Auch in Asien hat die Furcht vor einer weiteren Eskalation des US-chinesischen Handelskonflikts nach den jüngsten Sanktionen gegen Huawei die asiatischen Börsen belastet. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 21.219 Zähler ...

