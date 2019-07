Die Wolken vom Vortag haben sich am deutschen Aktienmarkt schon wieder verzogen. Am Freitag startet der DAX mit ordentlichen Gewinnen bei 12.300 Punkten in den Handel. Die frühen Tagessieger heißen Wirecard, Bayer und Münchener Rück. Was heute noch die Kurse bewegen dürfte. Am deutschen Aktienmarkt dürfte es vor dem Wochenende zunächst mal wieder aufwärts gehen. Der Dax versucht offenbar einen versöhnlichen Wochenabschluss: Bei guten Vorgaben aus Asien startete der deutsche Leitindex 0,6 Prozent ...

