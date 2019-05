FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12

IF7 XFRA GB00B2QL5C79 IOFINA PLC LS -,01

SXYA XFRA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW

XFRA US91914N2027 VALERITAS HLDGS DL-,001

XFRA CA97111B1076 WILLOW BIOSCIENCES