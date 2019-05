Basierend auf der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung verbessert das Unternehmen seine Platzierung zum zweiten Mal in Folge.

Anaplan, Inc. (NYSE:PLAN), Pionier im Bereich Connected Planning, gab heute bekannt, dass das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner Anaplan in seinem Magic Quadrant for Sales and Operations Planning Systems of Differentiation1 (S&OP Magic Quadrant) zum Leader ernannt hat. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Anerkennung im Leaders Quadrant auf die hohe Kundenzufriedenheit und die Fähigkeiten seiner Supply Chain-Lösung zurückzuführen ist.

Kunden aus allen Branchen weltweit, darunter Circle K, Flinn Scientific, Healthy Generation und Sonos nutzen die Anaplan-Plattform, um mit einem Connected Planning-Ansatz ihre Supply Chain-Planungsprozesse zu transformieren. Mit Anaplan erzielen Kunden signifikante Erfolge, indem sie ihre S&OP-Prozessreife verbessern und den Kreis zwischen Vertrieb, Produktion, Finanzen und Handelspartnern schließen.

Circle K, eine internationale Kette von Verbrauchermärkten, nutzt Anaplan, um die Kernprozesse innerhalb seiner Supply Chain für Kraftstoffe aufeinander abzustimmen und zu verknüpfen. "Eines meiner Ziele war es, die einzelnen Punkte in der Supply Chain zu verbinden, da wir dringend effiziente Wege zum Treffen von Entscheidungen (und zwar in Echtzeit) finden mussten", erklärt Magnus Tägtström, Senior Director Supply Chain Optimization, Global Fuels bei Circle K. "Mit einer einzigen Plattform können wir jetzt die Leistung überwachen, Prognosen erstellen und verschiedene Szenarien verwalten. Dank Anaplan verfügt Circle K jetzt über eine bessere Zusammenarbeit und einen exakteren, genau aufeinander abgestimmten 18-Monats Rolling Forecast."

Gregg Dvorak, Chief Operating Officer von Flinn Scientific, einem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für Chemische Stoffe in Wissenschaft und Industrie, nutzt Anaplan, um S&OP-Daten auf einer Cloud-basierten Plattform zusammenzuführen. "Vor der Implementierung von Anaplan hatten wir keinen zufriedenstellenden Überblick über Zustand und Leistung der Bestände im Vergleich zu unseren Zielen. Jetzt verfügen wir über datengestützte Erkenntnisse, welche die tatsächliche Leistung im Vergleich zu unseren Zielen aufzeigen und uns so einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Für den S&OP Magic Quadrant bewerteten Gartner-Analysten die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung. Darüber hinaus erklärt das Unternehmen, dass "ein S&OP SOD insgesamt 13 Schlüsselfunktionen enthalten sollte, die zur Unterstützung eines S&OP-Prozesses der Stufe 4 erforderlich sind". Zu diesen Funktionen gehören "Förderung der Zusammenarbeit, Hierarchie- und Übersetzungsmanagement, Prozessmanagement, enge Integration mit SCP SORs, Integration mit anderen SODs, Supply Chain Modeling zur Unterstützung der Erstellung, Planung und Verwaltung von Szenarien, Lösungskonfigurierbarkeit, Unterstützung globaler Implementierungen, finanzielle Folgenabschätzung und Planung, Performance Management und Analytics sowie eine einfache Benutzeroberfläche und Projektplanung"2

Anfang des Jahres gab Anaplan bekannt, dass es zum dritten Mal in Folge zum Leader im Magic Quadrant von Gartner für Sales Performance Management3 ernannt wurde. Im vergangenen Sommer wurde Anaplan zudem zum zweiten Mal in Folge als Leader im Magic Quadrant von Gartner für Cloud Financial Planning and Analysis Solutions ausgezeichnet.4

"Wir sind sehr stolz auf unsere Platzierung im Leaders Quadrant, nachdem wir unsere Position im Vergleich zum vorherigen Bericht enorm verbessert haben", erklärt Frank Calderoni, Chairman und CEO von Anaplan. "Aus unserer Sicht spricht unsere Platzierung in diesem S&OP Magic Quadrant und die weitere Gartner-Auszeichnung als Leader* für den Wert und die hervorragenden Ergebnisse, die unsere Kunden mit unserer Plattform für Connected Planning erzielen. Wir sind sehr stolz darauf, eine der strategischsten Kernplattformen für einige der größten und komplexesten Unternehmen der Welt zu sein. Sie vertrauen auf Anaplan, um bessere Entscheidungen zu treffen, insbesondere bei unternehmensweiten Transformationsprozessen."

Um zu erfahren, wie führende Unternehmen ihre Supply Chain in Echtzeit erfolgreich beplanen, besuchen Sie Anaplan auf der Gartner Supply Chain Konferenz in Barcelona (17. bis 19. Juni). Mehr zur Veranstaltung.

