Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank von 7 auf 6 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank müsse die Deutsche Bank wohl das Investmentbanking und das Firmenkundengeschäft weiter umbauen und die Kosten senken, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde zu Lasten der Erträge gehen. Auch wenn die Deutsche Bank deutlich unter ihrem Buchwert gehandelt werde, gebe es keinen Grund, die Aktie zu besitzen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-05-21/08:12

ISIN: DE0005140008