Preisgekrönte sensAI-Lösungen jetzt vom erweiterten Partner-Ökosystem unterstützt

Nahtlose Benutzererfahrung mit Unterstützung für neue neuronale Netzwerkmodelle, Frameworks für maschinelles Lernen und schnellere Designzyklen

Neue anpassbare Referenzdesigns für gängige IoT-Anwendungen wie Objektzählung und Anwesenheitserkennung

Wachsendes Partner-Ökosystem, dazu Design-Services und vollständige Produktentwicklung, um die Markteinführungszeit zu verkürzen

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbare Niederleistungsgeräte, gab heute wesentliche Verbesserungen bei Leistung und Designfluss für sein preisgekröntes Lattice-sensAI-Lösungspaket bekannt. Das Lattice sensAI-Paket bietet eine umfassende Hard- und Softwarelösung für die Implementierung der Funktionalität der permanenten künstlichen Intelligenz (KI) und niedriger Leistung (1mW-1W) in Smart-Geräten, die an der Edge arbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190520005876/de/

The Lattice sensAI solutions stack brings low power, always-on AI functionality to Edge devices. (Graphic: Business Wire)

IHS prognostiziert, dass bis 2025 40 Milliarden Geräte an der Netzwerk-Edge in Betrieb sein werden. Aus Gründen wie Latenz, Netzwerkbandbreitenbeschränkungen und Datenschutz wollen OEMs, die Always-on-Edge-Geräte entwickeln, das Senden von Daten an die Cloud für Analysen minimieren. Lattice sensAI ermöglicht es OEMs, ihre bestehenden Designs nahtlos mit Niederleistungs-KI-Inferenzierung zu aktualisieren, die für ihre Anwendungsanforderungen optimiert ist. Die Integration dieser lokalen Intelligenz senkt auch die Kosten im Zusammenhang mit Cloud-basierten Analysen, da nur relevante Daten zur weiteren Verarbeitung gesendet werden.

"Bei Pixcellence liegt unsere Expertise in der Entwicklung von Bildverarbeitungs- und Computer-Visions-Lösungen mit branchenweit erstmaligen Features wie Farb-Nachtsicht. Das Interesse am IoT fördert die Nachfrage nach intelligenten Kameras, die KI-Anwendungen wie Anwesenheitserkennung oder Gesichtserkennung unterstützen", so Seton P. Kasmir, CEO, Pixcellence, Inc. "Smart-Kameras haben jedoch strenge Anforderungen an den Stromverbrauch und die Kosten, die es zu einer Herausforderung machen, Standard-ASSPs zu verwenden. Das Lattice sensAI-Lösungspaket ermöglicht es uns, unsere bestehenden und neuen Kameradesigns mit flexibler KI-Inferenzunterstützung mit geringer Leistung zu ergänzen und unsere Mehrwertprodukte schneller auf den Markt zu bringen."

"Unser sensAI-Paket wurde entwickelt, um den wachsenden Bedarf an Edge-Geräten mit KI-Unterstützung zu decken und wir sind bestärkt durch die Reaktion des Marktes auf unsere Lösung", so Deepak Boppana, leitender Direktor für Segment- und Lösungs- Marketing bei Lattice Semiconductor. "Zusätzlich zu den zahlreichen Branchenauszeichnungen, die sensAI erhalten hat, ist es spannend zu sehen, wie das breitere Partner-Ökosystem und die Kunden Niederleistungs-SensAI-basierte Lösungen für Always-on-IoT-Geräte wie intelligente Türklingeln und Sicherheitskameras entwickeln."

Zu den neuen Verbesserungen des Lattice-sensAI-Lösungspakets gehören:

10-fache Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängerversion angetrieben von einem aktualisierten CNN-IP- und neuronalen Netzwerk-Compiler mit Funktionen wie 8-Bit-Aktivierungsquantisierung, Smart-Layer-Merging und einer Dual-DSP-Engine

Nahtlose Benutzererfahrung beschleunigt den Designzyklus mit mehreren neuen Funktionen, darunter: Erweiterung der Unterstützung für neuronale Netzwerke und ML-Frameworks, einschließlich Keras Unterstützung für Quantisierung und Fraktionierungsschemata (fraction setting schemes) für das Training neuronaler Netze eliminiert iterative Nachbearbeitung Einfaches Debugging neuronaler Netzwerke über USB Neue anpassbare Referenzdesigns beschleunigen die Markteinführung für gängige Anwendungsfälle wie Objektzählung und Anwesenheitserkennung

Ein wachsendes Ökosystem von Design-Service-Partnern, einschließlich der vollständigen Produktdesignfähigkeiten von Partnern wie Pixcellence, macht es für Kunden einfacher, schneller auf den Markt zu kommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.latticesemi.com/sensAI.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbare Niederleistungs-Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk, von der Edge bis zur Cloud, in den wachsenden Märkten für Kommunikation, EDV, Industrie, Automotive und Konsumgüter. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationen schnell und einfach freizusetzen und eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Für weitere Informationen über Lattice besuchen Sie bitte www.latticesemi.com. Sie können uns auch über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo oder Youku folgen.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190520005876/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKTE:

Doug Hunter

Lattice Semiconductor

+1 503-268-8512

Doug.Hunter@latticesemi.com

ANLEGERKONTAKT:

David Pasquale

Global IR Partners

+1 914-337-8801

lscc@globalirpartners.com