Wasserstoff - der Energieträger der Zukunft? An der Frage scheiden sich die Geister, gerade wenn es um den Einsatz in der Mobilität geht. Doch Wasserstoff könnte insbesondere in der Industrie für einen Paradigmenwechsel sorgen. Schließlich entstehen bei der Herstellung von Stahl, Düngemitteln und Co immense Emissionen, wenn die Produktion nicht mit erneuerbaren Energien abläuft. Und hier kommt Nel ins Spiel. Die Norweger sind der Spezialist, wenn es um die passende Technologie geht.

