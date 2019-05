Walt Disney (WKN:855686) meldete die Ergebnisse zum zweiten Quartal nach Börsenschluss am vergangenen Mittwoch. Der Quartalsbericht wirft ein wenig Licht auf die Auswirkungen der jüngsten großen Übernahme des Unterhaltungsgeschäfts von Twenty-First Century Fox (21CF) und bestätigt steigende Kosten zur Förderung der Investitionen in die Streaming-Dienste, von denen einer noch in diesem Jahr starten soll. Hier ist eine Übersicht die Ergebnisse. 1. Umsatz in Höhe von 14,92 Mrd. US-Dollar Disneys Umsatz ...

