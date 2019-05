Zum dritten Mal in Folge Positionierung als "Leader"

MÜNCHEN, May 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Analysten von Gartner haben Workday, Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ:WDAY), einen führenden Anbieter von Cloud-Anwendungen für das Finanz- (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html), zum dritten Mal in Folge im "Leaders Quadrant" des Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises (https://www.workday.com/de-de/forms/reports/report-gartner-financial-management-magic-quadrant.html)1 positioniert. Die Auszeichnung als "Leader" erhielt Workday von Gartner vor allem wegen seiner Umsetzungsfähigkeit ("ability to execute") und der Vollständigkeit seiner Vision ("completeness of vision").



Heutige Unternehmen stehen immer größeren Herausforderungen im Bereich Skalierung gegenüber, müssen die besten Talente rekrutieren und sich in einem komplexen Umfeld von Regulierungen bewegen. Um dieser zunehmenden Dynamik gerecht zu werden, suchen immer mehr Firmen nach Lösungen, mit denen es möglich ist, über das gesamte Unternehmen hinweg besser planen, verwalten und analysieren zu können - und das alles in einem einzigen System, welches auch von Machine Learning unterstützt wird.

Workday hat daher in den letzten Jahren in die Optimierung und Erweiterung seines Workday Financial Management (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) Angebots investiert, einer Finanzlösung, die bereits von mehr als 650 Unternehmen weltweit genutzt wird, um Finanzoperationen in der Cloud zu managen, Unsicherheiten besser einschätzen und planen zu können sowie um einen strategischen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, baut Workday den Umfang und die Funktionalität seiner Workday Financial Management Lösung weiter aus, um den Unternehmen und den Mitarbeitern der entsprechenden Fachbereiche einen noch größeren Mehrwert bieten zu können. Diese geplanten Verbesserungen umfassen:

Gesteigerte Intelligenz: Workday investiert weiter in maschinelles Lernen - einen Teilbereich der künstlichen Intelligenz - um einen noch größeren Mehrwert für Kunden zu generieren. Mit dem Account Reconciliation Feature, einer Funktion zur Kontenabstimmung im Workday Financial Management, kann ein Buchhalter beispielsweise Buchhaltungsprobleme erkennen und beheben, sobald sie auftreten. Darüber hinaus kann die Anomalie-Erkennungsfunktion die Aktivitäten von Finanzmanagern, die aufgrund früherer Transaktionen ungenau erscheinen, aufdecken.





Kommentar

"Gartners Auszeichnung von Workday zum dritten Mal in Folge als ein Leader im Bereich der Cloud Core Financial Management Suites unterstreicht unseren Einsatz in den Bereichen Produktinnovation und Investition in neue Möglichkeiten, die unsere internationalen Kunden benötigen," kommentiert Barbara Larson, General Manager Workday Financial Management bei Workday. "Es steht außer Frage, dass Technologie der Schlüssel ist, um in unserem zunehmend dynamischen und globalen Geschäftsumfeld Wachstum und Risikominimierung voranzutreiben. Das ist der Grund dafür, dass immer mehr Organisationen ihre digitale Transformation durch Finanzsteuerung vorantreiben und dass immer mehr Finanzteams auf Workday setzen, um Erfahrungen und Einblicke zu erhalten, die sie in Zukunft benötigen, um ihr Geschäft weiter nach vorne zu bringen."

Weitere Informationen

Lesen Sie den Gartner-Bericht kostenlos auf der Website (https://www.workday.com/de-de/forms/reports/report-gartner-financial-management-magic-quadrant.html) von Workday.





(https://www.workday.com/de-de/forms/reports/report-gartner-financial-management-magic-quadrant.html) von Workday. Weitere Informationen erhalten Sie auch in dem Blogpost " Workday Named a Leader in Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises (https://blogs.workday.com/workday-named-a-leader-in-gartner-magic-quadrant-for-cloud-core-financial-management-suites-for-midsize-large-and-global-enterprises-for-third-year-in-a-row/)" von Barbara Larson, General Manager Workday Financial Management bei Workday.

1Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises, by John Van Decker | Robert Anderson | Greg Leiter, 13. Mai 2019

Über Workday

Workday (http://www.workday.de/) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php)- und Personalwesen (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php). Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management, Planung und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

