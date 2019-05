Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist weiterhin geprägt von politischen Unwägbarkeiten und bleibt daher angespannt. Der DAX gab zum Wochenauftakt 1,6 Prozent ab. Damit näherte er sich wieder bis auf 40 Punkte der 12.000er-Marke.



Marktidee: SAP. Die SAP-Aktie bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach einer ausgeprägten mehrmonatigen Korrekturphase hatte das Papier des Softwarekonzerns im Januar dieses Jahres ein Korrekturtief bei knapp 84 Euro markiert. Der seither laufende mittelfristige Kursschub hatte die Notierung schließlich auf ein neues Rekordhoch befördert. An der dort befindlichen wichtigen Ziel- und Widerstandszone startete eine Konsolidierungsbewegung, die weiterhin intakt ist.