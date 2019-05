Der EUR Primärmarkt war zum gestrigen Wochenbeginn von Financial Emissionen geprägt. So emittierte Credit Agricole eine Senior Preferred Anleihe, mit Fälligkeit im Juli 2029, im Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+60 BP. Royal Bank of Scotland Group emittierte über ihre operative Einheit eine EUR 1 Mrd. umfassende Anleihe bei MS+110 BP (Laufzeit 5 Jahre). Nederlandse Waterschapsbank platzierte ebenfalls im Volumen von EUR 1 Mrd. einen Social Bond bei MS-6 BP. Die Laufzeit der Emission, welche mit Aaa/ AAA geratet wird, beträgt 8 Jahre. Im Covered Bond (CB) Segment emittierte BCPE SFHEUR 1 Mrd. mit 12 Jahren Laufzeit bei MS+12 BP. Eine weitere CB Emission kam von der Swedbank Hypotek AB. Der Bond mit einer Laufzeit von 6 Jahren in Höhe von EUR 1,25 Mrd. wurde bei MS+2 BP ...

