Mumm kompakt - Europawahl im Fokus

Erwartet wird im Zuge der Europawahl 2019 ein deutlich höherer Stimmenanteil - möglicherweise ein Drittel - für europakritische Parteien. Erst wenn dieser deutlich über den Erwartungen ausfallen sollte, sind kurzfristige negative Auswirkungen auf die europäischen Aktienbörsen zu erwarten.

Relativiert wird das Ergebnis jedoch durch die Teilnahme Großbritanniens an der Wahl. Dort liegt die in diesem Jahr neu gegründete Brexit-Partei von Nigel Farage mit Abstand vor den Tories und Labour. Mit dem Austritt aus der EU werden die britischen Abgeordneten jedoch das Parlament verlassen. Es bleibt abzuwarten, ob die etablierten Parteien mehr Wähler als in vorangegangenen Urnengängen mobilisieren können und dadurch stärker als prognostiziert abschneiden.

