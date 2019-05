Ulrich W. Hanke: "Bayer & thyssenkrupp flop - Allianz, RWE, Vonovia top"

Wieder haben viele deutsche Unternehmen ihre Zahlen präsentiert. "Von Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) würde ich die Finger lassen. Bei thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) sieht es nicht anders aus. Die Probleme in der Stahlbranche bleiben. Also auch eine Aktie, die ich auch eher meiden würde", sagt Ulrich W. Hanke. Der Börsenstratege von Börsianer.info ist aber positiver für Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) gestimmt. Die Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

Den vollständigen Artikel lesen ...