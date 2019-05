Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist tot. Die österreichische Rennsport-Legende starb am Montag im Alter von 70 Jahren, wie die Familie mitteilte. "Seine einzigartigen Leistungen als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich", heißt es in der Stellungnahme, die in österreichischen Medien verbreitet wurde.

