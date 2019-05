Der Immobilienentwickler und -investor Warimpex hat sein Mogilska Office im polnischen Krakau offiziell eröffnet. Für den Großteil der Büroflächen konnten bereits Mietverträge abgeschlossen werden - unter anderem mit Air Liquide Global E & C Solutions Poland S.A, einem international tätigen Unternehmen der chemischen Industrie. Im April erhielt das Mogilska Office die Nutzungserlaubnis; die ersten Mieter von Büro- und Serviceräumlichkeiten sind bereits eingezogen. Das neue Bürogebäude erfüllt höchste Umweltstandards und hat dafür ein BREEAM-Zertifikat mit der Bewertung "sehr gut" erhalten. "Krakau gilt als wichtiges Geschäftszentrum in Polen. Mit dem Mogilska Office bieten wir hier hochwertige Büroflächen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...