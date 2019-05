Wie Evotec (WKN: 566480) gestern Abend kurz vor 22:30 Uhr und damit nachbörslich vermeldete, übernimmt man die US-amerikanische Just Biotherapeutics Inc. ("Just Bio") zu einem Kaufpreis von bis zu 90 Mio. US-Dollar (circa 81 Mio. Euro) inklusive einer leistungsbasierten über drei Jahre laufenden Earn-Out-Komponente. Die Hamburger übernehmen die Biotechschmiede aus Seattle zu 100% und begleichen den vereinbarten Kaufpreis komplett in bar.

Schon im Jahr 2017 hatte sich Evotec in den USA durch die damalige Übernahme von Aptuit verstärkt, was sowohl der fundamentalen Entwicklung des Unternehmens als auch dem Aktienkurs gut getan hat. Da Evotec CEO Dr. Werner Lanthaler als umsichtiger Geschäftsmann bekannt ist, kann man getrost davon ausgehen, dass auch die nun verkündete Übernahme die Gesellschaft weiter stärken wird. Dies scheinen auch die Anteilseigner so zu sehen, denn die Aktie kann heute im frühen Handel um mehr als +3% ...

