Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland mit wachsender internationaler Präsenz, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten drei Monate 2019.

Das Unternehmen konnte den Umsatz im Berichtszeitraum um 19,0% auf 163,6 Mio. EUR steigern (Vorjahreszeitraum: 137,5 Mio. EUR). Zugleich erhöhte sich das um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der spanischen Euromed in Höhe von 2,9 Mio. EUR und Einmalkosten für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit weiteren Akquisitionsbemühungen in Höhe von 0,1 Mio. EUR bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 20,7% auf 43,7 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 36,2 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge lag entsprechend bei 26,7% und damit 0,4 Prozentpunkte über der Marge des Vorjahres. Das unbereinigte EBITDA betrug 40,7 Mio. EUR, die unbereinigte EBITDA-Marge lag bei 24,9%.

Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE, kommentiert: "Das erste Quartal 2019 stand im Zeichen unserer erfolgreichen Akquisitionen. Mit dem Erwerb der spanischen Euromed haben wir den Aufbau unseres neuen Segments ,Pflanzliche Extrakte' vorangetrieben, das in den ersten drei Monaten bereits profitabel zu unserem Geschäft beitrug. Die erfolgreiche Übernahme der CFP Packaging GmbH, deren Geschäftsbetrieb wir im Jahresverlauf an den nahe gelegenen Hauptproduktionsstandort der Dermapharm nach Brehna bei Leipzig verlagern werden, verschafft uns Zugang zu Maschinen und Mitarbeiter-Know-how im Bereich Spezialverpackungen für Pulver- und Flüssigkeitsticks, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Somit konnten wir unsere Marktposition als führender Hersteller patentfreier Markenarzneimittel weiter ausbauen ...

