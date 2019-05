Nanogate SE( ISIN: DE000A0JKHC9) wird die ausstehenden Anteile an der Nanogate Goletz Systems GmbH früher als ursprünglich geplant erwerben. Damit möchte der Konzern sein Zukunftsprogramm NXI beschleunigt umsetzen. Ziel ist es, die Gesellschaft mit den Schwestergesellschaften Nanogate PD Systems GmbH und Nanogate Vogler Systems GmbH zunächst als Verbundstandort zu führen und in einem weiteren Schritt zu einer Gesellschaft zu verschmelzen. Überdies hat Nanogate entschieden, die Anteile an der Nanogate North America LLC (vorm. Nanogate Jay Systems LLC) auf 90 Prozent zu erhöhen. Bereits bei der Ankündigung der Übernahme im Dezember 2016 hatte der Konzern mitgeteilt, über ein Stufenmodell die ausstehenden Anteile übernehmen zu können.

Bei beiden Transaktionen, die im zweiten und dritten Quartal 2019 umgesetzt werden, besteht der Kaufpreis für die zu erwerbenden Anteile jeweils aus einer Bar- und einer Aktienkomponente. In Summe erhöht sich dadurch das Grundkapital um rund 1,5 Prozent. Beide Gesellschaften werden bereits voll konsolidiert. ...

