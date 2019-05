Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist verstorben. Vielen war er vor allem als österreichische Rennsport-Legende bekannt. Lauda war aber auch Unternehmer - neben dem Rennsport beschäftigte ihn vor allem die Luftfahrt.

Weltmeister, Rennsport-Legende, Sportkommentator, Aufsichtsrat, Pilot, Airline-Chef - all das verkörperte Niki Lauda. Er starb am Montag im Alter von 70 Jahren. "Seine einzigartigen Leistungen als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich", heißt es in einer Stellungnahme seiner Familie.

Lauda wurde drei Mal Formel-1-Weltmeister: 1975, 1977 und 1984. Bei einem schweren Unfall auf dem Nürburgring entkam er 1976 nur knapp dem Flammentod, war danach äußerlich schwer gezeichnet. Abschied vom Rennsport nahm er nie, kommentierte lange für den Fernsehsender RTL die Formel-1, arbeitete von 1993 bis 1995 als Berater für Ferrari und war seit 2012 als Aufsichtsratschef des Mercedes-Formel-1-Teams.

Doch schon parallel zu seiner Rennkarriere baute sich der Sohn einer (adeligen) Wiener Industriellenfamilie seine eigene Unternehmenswelt auf. Als Lauda 1985 endgültig aus dem aktiven Renngeschäft ausstieg, lag die Gründung seiner eigenen Fluglinie Lauda Air bereits sechs Jahre zurück. Die Fliegerei galt als Laudas zweite große Leidenschaft.

Die Ende der 70er Jahre gegründete Lauda Air schrieb allerdings teils hohe Verluste. Am 26. Mai 1991 ereignete sich dann ein Unglück: In Thailand stürzte eine von Laudas Maschinen ab. Alle 223 Insassen der "Mozart" starben. Für Lauda war es ...

