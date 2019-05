Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brasilianische Real (BRL) setzt seine Talfahrt ungebremst fort, so Thierry Larose, Senior Portfoliomanager bei Vontobel Asset Management. In diesem Marktumfeld könnte sich für Anleger eine Buy-the-Dip-Strategie auszahlen. Angesichts der positiven Zahlungsbilanz Brasiliens (Leistungsbilanz plus ausländische Netto-Direktinvestitionen) erscheine der BRL aus fundamentaler Sicht günstig bewertet, da das Land keinen dringenden Bedarf an ausländischen Portfolioströmen habe und gleichzeitig über ein angemessenes Realtauschverhältnis verfüge. ...

