Lausanne (ots) - Der Nettogewinn bzw. der zugunsten des

Gemeinwohls ausgeschüttete Betrag beträgt nahezu unverändert CHF

216,4 Millionen. Der Bruttospielertrag (BSE) steigt unwesentlich auf

CHF 388 Millionen. Das vielfältige Angebot der Loterie Romande, die

Qualität ihres Vertriebsnetzes und die Beherrschung ihrer

Betriebskosten trugen dazu bei, dass weiterhin hohe Beträge an

Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport, Bildung und Umwelt

ausgerichtet werden konnten.



2018 erreichte der Bruttospielertrag (BSE), das heisst die

Spieleinsätze minus die an die Spielenden ausbezahlten Gewinne, CHF

388 Millionen. Dieses Ergebnis liegt geringfügig über demjenigen von

2017 (+0,5%, CHF 386 Millionen). Es erklärt sich durch das

vielfältige Angebot der Loterie Romande sowie die zahlreichen

Neuerungen und Werbeaktionen.



Der Nettogewinn beläuft sich auf CHF 216,4 Millionen. Dieser

Betrag, der an die kantonalen Gewinnverteilungsorgane der Loterie

Romande und an den Sport ausgerichtet wird, ist gegenüber 2017

weitgehend unverändert geblieben (CHF 216,2 Millionen). Er

widerspiegelt die langfristigen Strategien, um die gemeinnützigen

Projekte weiterhin wie bisher unterstützen zu können.



Am 1. Januar 2019 beschäftigte die Loterie Romande 275

Mitarbeitende. Sie hat 2018 zuhanden der 2'500 Westschweizer

Ablagehalter CHF 71,9 Millionen an Provisionen für den Vertrieb der

Spiele ausbezahlt. Damit trägt die Loterie Romande wesentlich zur

Geschäftstätigkeit von Nahversorgungsbetrieben (Kiosken, Cafés und

Restaurants) in den urbanen Zentren, Agglomerationen und Dörfern bei.



Neue wirksame Massnahmen für den Schutz der Bevölkerung



Das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Bundesgesetz über

Geldspiele (BGS) gibt der Loterie Romande einen neuen gesetzlichen

Rahmen. Dementsprechend hat das Unternehmen seit Anfang Jahr neue

Massnahmen zur Stärkung des Spieler- und Bevölkerungsschutzes

eingeführt. Unter anderem wurde ein gemeinsames Register der

Spielsperren für Lotterien und Spielbanken errichtet, um allen in der

Schweiz von Spielbanken ausgeschlossenen Personen auch den Zugang zur

Online-Spielplattform der Loterie Romande zu untersagen und

umgekehrt.



Eine weitere Folge des neuen gesetzlichen Rahmens: Sämtliche

elektronischen Lotterieautomaten werden ab dem 1. August mit einer

Zugangskontrolle ausgestattet, die auf der Abgabe einer Karte in

Verbindung mit dem digitalen Fingerabdruck der Spielenden basiert.

Diese neue Vorrichtung leistet Gewähr, dass alle Spielenden der

elektronischen Lotterie unter Wahrung ihrer Anonymität mindestens 18

Jahre alt sind.



Das neue Gesetz ermöglicht auch eine intensivere Bekämpfung der

Wettkampfmanipulation im Schweizer Sport. Bei Verdacht benachrichtigt

die Loterie Romande systematisch die Interkantonale Lotterie- und

Wettkommission (Comlot). Im Übrigen werden direkte und indirekte

Wettkampfmanipulationen künftig strafrechtlich verfolgt.



Originaltext: Loterie Romande

Kontakt:

Jean-René Fournier, Präsident, 021 348 13 13

Jean-Luc Moner-Banet, Generaldirektor, 021 348 13 13