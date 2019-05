Die NordLB hat Nordex von Halten auf Kaufen hochgestuft. Auch das Kursziel wurde angehoben, von 14 auf 16 Euro. Rückenwind für die Aktien des Windanlagenbauers komme von der erfreulich positiven Entwicklung bei den Auftragseingängen, so die Begründung.



Hier sei wegen Produkteinführungen ein Ende noch nicht absehbar. Neueste Geschäftszahlen will Nordex am 4. Juni 2019 bekannt geben. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.