Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research ist die CEWE Stiftung & Co. KGaA mit deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen im Bereich Fotofinishing in das Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) gestartet. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel, nehmen aufgrund des jüngsten Kursanstiegs der CEWE-Aktie aber das Rating zurück.

Nach Analystenaussage sei der Start in das Geschäftsjahr 2019 sehr erfreulich verlaufen. Die deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen im Fotofinishing stufe das Analystenteam als umso beachtlicher ein, weil das umsatzstarke Ostergeschäft im Gegensatz zu 2018 in diesem Jahr in das zweite Quartal gefallen sei. Die bereits dritte Auszeichnung mit dem "TIPA World Award" untermauere laut GSC die Innovationsführerschaft von CEWE im Fotofinishing. Auch den weiteren Ausbau dieses Bereichs durch die - derzeit noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt stehende - WhiteWall-Übernahme sehe das Analystenteam positiv.

Als renommierte Premium-Marke, die ebenfalls bereits zwei Mal mit dem "TIPA World Award" ausgezeichnet wurde, dürfe der Wandbildspezialist die Marktpositionierung von CEWE zusätzlich stärken. Zudem bleibe die Gesellschaft nach Meinung der Analysten trotz einer Bilanzverlängerung infolge der Erstanwendung von IFRS 16 mit einer Eigenkapitalquote von 54,9 Prozent zum Quartalsende unverändert solide aufgestellt. Die aktuelle Dividendenrendite der CEWE-Aktie liege bei 2,3 Prozent. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 90 Euro, nehmen die Einstufung jedoch aufgrund des Kursanstiegs seit dem jüngsten Research auf "Halten" (zuvor: "Kaufen") zurück.

