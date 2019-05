Evotec: Übernahme befeuert Aktie

Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) setzt den Expansionskurs mit einer weiteren Übernahme fort. Das Hamburger Biotech-Unternehmen will für bis zu 90 Mio. US-Dollar in bar den amerikanischen Biologika-Experten Just Biotherapeutics vollständig übernehmen. Evotec verspricht sich von der Übernahme neue Geschäftsmöglichkeiten und deutete deshalb auch eine Anpassung seiner Prognosen an.

Evotec will die Produktpalette erweitern

Evotec sieht in der Übernahme eine vielversprechende Ergänzung der Produktpalette, die sich bisher auf Moleküle von geringer Masse konzentriert hat. Der im MDAX und im TecDAX gelistete Konzern möchte sein Angebot um eine umfangreiche Bandbreite biopharmazeutisch hergestellter Wirkstoffe ausweiten, teilte Evotec am Montagabend mit. Diese Wirkstoffe sollen dabei auf Therapiebereiche wie Infektions- und Entzündungskrankheiten, Krebs, Stoffwechselerkrankungen sowie die Schmerzbehandlung abzielen.

