Borussia Dortmund verspricht einen ungewöhnlichen Blick hinter die eigenen Kulissen: In einer Dokumentation beim Streaming-Service Amazon Prime Video bekommen die Fans vom 9. August an Bilder und Interviews über die Saison des Vizemeisters zu sehen. "Ich spreche auch im Namen meiner Mitspieler, wenn ich sage, dass es eine spannende Erfahrung war, Teil einer solchen Langzeitbetrachtung zu sein", wurde Kapitän Marco Reus am Dienstag in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten zitiert.

"Die Kamera war so nah wie nie zuvor überall dabei, in der Kabine und auch bei den Spielern privat", hieß es vom BVB. Regie führte der bekannte Sportfilmemacher Aljoscha Pause. Neben der aktuellen Saison soll auch die Zeit unter Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klopp und Matthias Sammer thematisiert werden. Laut BVB wird die Dokumentation in mehr als "200 Ländern und Territorien" zur Verfügung stehen./aer/DP/jha

ISIN US0231351067 DE0005493092

AXC0087 2019-05-21/11:03