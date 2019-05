Berlin (ots) - Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt gratuliert dem Lebensmittelgroßhändler Transgourmet: Das Unternehmen hat sich verpflichtet, in Deutschland keine Käfigeiprodukte und in Osteuropa keine Schaleneier aus Käfighaltung mehr anzubieten. »Wir freuen uns über diese Entscheidung, die vor allem im Ausland ein wichtiges Signal an die Branche sendet«, sagt Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung.



Wie Transgourmet heute bekannt gab, wird das Unternehmen bis Ende 2021 sämtliche Schaleneier und Eiprodukte aus Käfighaltung auslisten. Dies betrifft die Sortimente aller in Deutschland ansässigen Tochterunternehmen der Transgourmet Central & Eastern Europe GmbH. Darüber hinaus haben sich die osteuropäischen Gesellschaften Transgourmet Polen, Selgros Russland und Selgros Rumänien dazu verpflichtet, ab spätestens Ende 2025 auf den Verkauf von Schaleneiern aus Käfighaltung zu verzichten.



Die Albert Schweitzer Stiftung hatte Transgourmet zu der Käfigfrei-Verpflichtung angeregt. Mahi Klosterhalfen, Präsident der Stiftung, freut sich über die Entscheidung des Unternehmens: »Transgourmet setzt mit seinem Engagement nicht nur in Deutschland ein deutliches Zeichen für mehr Tierschutz. Die Verpflichtung des Unternehmens, in Russland, Rumänien und Polen Käfigeier auszulisten, ist ein besonders wichtiges Signal. Es zeigt, dass auch in Osteuropa die Zeit der tierquälerischen Käfighaltung vorbei ist.«



In Deutschland vertreiben Transgourmet und Selgros bereits seit 2012 keine Schaleneier aus Käfighaltung mehr. »Die Vereinbarung mit der Albert Schweitzer Stiftung ist für uns ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, nachhaltigstes Unternehmen der Branche zu werden. Eine nachhaltige Lieferkette und das Thema Tierwohl stehen dabei für uns besonders im Fokus«, sagt Manfred Hofer, Geschäftsführer Transgourmet Deutschland.



Das offizielle Statement von Transgourmet finden Sie auf http://www.transgourmet.de/web/aktuelles/presse.xhtml.



Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt



Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie auf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen oder das vegane Angebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.



Über Transgourmet



Als führender Multi-Channel-Anbieter ist Transgourmet Central & Eastern Europe der Abhol- und Belieferungsgroßhandel für Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Betriebsverpflegung, sozialen Einrichtungen, Einzelhandel und weiteren Gewerben. Zum Unternehmen gehören die Niggemann Food Frischemarkt GmbH, Global Foods, gastronovi, Team Beverage, Frischeparadies sowie die Belieferungsspezialisten EGV Unna AG und Sump & Stammer. Darüber hinaus sind die Spezialisten »Transgourmet« für die Zustellung, »Selgros Cash & Carry« für die Abholung sowie »Transgourmet Cash & Carry« als regionales Abholformat mit Zustellung vertreten.



