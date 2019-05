Die strategische Partnerschaft wird es für europäische Kunden noch einfacher machen, "großartige Fahrradabenteuer mit Rad" zu erleben



Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Rad Power Bikes, die führende Marke für Elektrofahrräder, geht eine Partnerschaft mit Go Bike Service ein, um Montage, Probefahrten und Wartung direkt vor die Tür ihrer europäischen Kunden zu bringen. Damit wird das Komplettservice-Portfolio der Marke erweitert und gleichzeitig die Investitionen in die Erleichterung des Zugangs zu E-Bikes für Menschen auf der ganzen Welt gefördert.



"Die im Rahmen dieser Partnerschaft erbrachten Dienstleistungen werden unser verbraucherorientiertes Modell in Europa vervollständigen", sagte Arno Saladin, European Business Director für Rad Power Bikes. "Durch die Erweiterung unseres Teams um den Go Bike-Service können wir unseren Kunden bei jedem Schritt ihrer E-Bike-Reise ein außergewöhnliches Fahrerlebnis bieten."



Die Partnerschaft ergänzt den derzeitigen europäischen Direktvertrieb von Rad Power Bikes, einschließlich um Online-Vertrieb und technischen Support in 38 europäischen Ländern, mobile Testfahrten in den Niederlanden und einen Einzelhandels-Showroom in Utrecht. Go Bike Service bietet eine bequeme und kostengünstige Montage und Wartung für Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Dänemark. Rad Power Bikes bietet ähnliche Programme für seine Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada an.



Diejenigen, die in den Abdeckungsgebieten von Go Bike Service ansässig sind, können ihr neues E-Bike von Rad Power Bikes erhalten, die professionell gebaut, getunt und direkt nach Hause für 99 EUR geliefert werden. Demos und Wartung zu Hause werden ebenfalls eingeführt, und Kunden können sich für eine Mitgliedschaft anmelden, die alle Dienstleistungen sowie Mobilitätssicherung beinhaltet.



"Go Bike Service wurde mit dem Ziel gegründet, einen 100-prozentigen Service zu bieten. Wir bieten Kunden von Rad Power Bikes ein großartiges Erlebnis: Lieferung und Service zu Hause oder am Arbeitsplatz, wann immer Sie es wünschen", erklärt Ward Grootjans, Geschäftsführer von Go Bike Service. "Die Kunden erhalten die Gewissheit, dass ihr neues E-Bike professionell montiert und auf jahrelangen Fahrspaß abgestimmt ist."



Rad Power Bikes ist Vorreiter einer neuen Klasse von L1e-A-E-Bikes in Europa, die mehr Power und Pedalunterstützung ermöglichen als die auf dem Markt erhältlichen Standard-E-Bikes. Ihre Modelle RadRhino Electric Fat Tire Bike und RadWagon Electric Cargo Bike sind beide Teil des Go Bike Service-Programms.



Besuchen sie RadPowerBikes.eu, um mehr zu erfahren



INFORMATIONEN ZU RAD POWER BIKES



Rad Power Bikes ist ein führendes Unternehmen für Elektrofahrräder mit internationalen Hauptniederlassungen in Seattle, Washington, USA, Utrecht, Niederlande, und Vancouver, British Columbia, Kanada. Mitbegründet im Jahr 2007 von Kindheitsfreunden, Mike Radenbaugh and Ty Collins, die von Forbes and Inc. Magazine "30 Under 30" ausgezeichnet wurden, bietet das globale Direktvertriebsunternehmen E-Bikes und Zubehör, die für alle Herausforderungen gebaut und für jeden erschwinglich sind.



Pressekontakt: Tessa Ward Tessa@radpowerbikes.com 800-939-0310 ext. 203