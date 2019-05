Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen zum Wochenauftakt moderat an, nachdem sie am Freitag noch leicht nachgegeben hatten, so die Analysten von Postbank Research. 10-jährige Papiere hätten 2 Basispunkte höher als zum Ende der vergangenen Woche mit -0,09% rentiert. Bei Bunds im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich habe sich jeweils ein Aufschlag von einem Basispunkt auf -0,51% beziehungsweise -0,64% ergeben. Klare Auslöser für diese Bewegungen seien nicht auszumachen gewesen, zumal maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite gestern Mangelware gewesen seien. Offenkundig seien viele Marktakteure aktuell unentschlossen, wie sie die ständig wechselnde Nachrichtenlage im Handelsstreit zwischen den USA und China bewerten sollten. Am US-Rentenmarkt sei die Rendite 10-jähriger Treasuries gestern um 2 Basispunkte auf 2,41% geklettert, nachdem sie auch hier am Freitag noch leicht gesunken sei. (21.05.2019/alc/a/a) ...

