Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Bundesanleihen starten in einem ruhigen Handel mit schwächeren Kursen in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Bei den US-Staatsanleihen (ebenfalls etwas leichter) hätten sich die Veränderungen aufgrund eines impulsarmen Handelstages in Grenzen gehalten. ...

