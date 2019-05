Die Aktie von Wirecard knüpft am Dienstag an ihre Gewinne der vergangenen Tage an und klettert mit einem Plus von rund drei Prozent erneut an die DAX-Spitze. Das Chartbild hellt sich dadurch immer weiter auf und glänzt heute sogar mit einem neuen Kaufsignal. Nun rückt auch das bisherige Jahreshoch immer näher.

Den vollständigen Artikel lesen ...