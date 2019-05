Der internationale Recyclingverband BIR hat William Thomas Bird vom chinesischen Unternehmen Chiho Environmental Group zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Die Wahl erfolgte während der Hauptversammlung des Bureau of International Recycling in Singapur, wo der Verband noch bis Mittwoch seine Frühjahrstagung abhält. Bird folgt auf Ranjit Singh Baxi, der das Amt über die in der Satzung vorgesehene maximale ...

