Die Papiere von Ceconomy gewinnen am Dienstagmorgen bis zu fünf Prozent an Wert. Das Unternehmen hat Geschäftszahlen veröffentlicht, die sowohl bei Anlegern als auch Analysten erfreulich aufgenommen wurden. Mit aktuellen Kursen von 5,70 Euro notieren die Papiere damit wieder oberhalb ihrer 21-Tagelinie - ein positives Zeichen. Was Anleger jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...