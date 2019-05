Real I.S. hat einen neuen geschlossenen Publikums-AIF im Produktportfolio. Das Beteiligungsangebot "Real I.S. Australien 10" investiert in die 1997 erbaute und 2014 umfangreich sanierte Büroimmobilie "40 Macquarie Street" im Regierungsviertel Barton der australischen Hauptstadt Canberra. In unmittelbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...