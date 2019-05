Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 13 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei für den Zuckerkonzern schwach verlaufen und auch das neue Geschäftsjahr bleibe wohl eine Herausforderung, schrieb Analyst James Targett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Erholung der Zuckerpreise sei zwar in Sicht, aber auch schon im Kurs eingepreist. Die Bemühungen, weniger abhängig vom Zuckergeschäft zu werden, honoriere er mit steigenden mittelfristigen Gewinnschätzungen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-05-21/12:04

ISIN: DE0007297004