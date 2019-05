Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chefin der Bankenabwicklungsbehörde SRB, Elke König, hat sich für die Einrichtung einer gemeinsamen europäischen Bankeinlagensicherung ausgesprochen. König sagte in Frankfurt: "Ich hoffe sehr, dass die politische Diskussion über dieses Thema weiter gehen wird." Eine derartigen Einlagensicherung würde der Bankenunion helfen und die Schockresistenz des Bankensystems erhöhen.

König räumte ein, dass in diesem Zusammenhang natürlich über eine weitere Reduzierung der Risiken im Bankensystem geredet werden müsse. In Deutschland ist Edis (European Deposit Insurance Scheme) sehr unpopulär. Sowohl Finanzministerium als auch Bundesbank fordern, dass vor einer weiteren Vergemeinschaftung der Risiken die notleidenden Kredite verringert und die aufsichtliche Bevorzugung von Staatsanleihen in Bankbilanzen beendet wird.

König kritisierte außerdem eine wieder etwas stärkere Betonung nationaler Gesichtspunkte in der Bankenregulierung und -aufsicht. Das gelte zum Beispiel für den Wunsch nationaler Aufseher, dass bei internationalen Bankengrupen möglichst viel bei einem Bail-in nutzbares Kapital im eigenen Land liege.

May 21, 2019

