Eine von Beko in 18 Ländern durchgeführte Umfrage zeigt, dass das Interesse an gesunder Ernährung bei Kindern im Vergleich zu Fußball geringer ist. Nur ein Fünftel der Kinder kennt die tägliche Obst- und Gemüseempfehlung



Beko, die führende Hausgerätemarke in Europa, veröffentlichte heute die Ergebnisse einer globalen Umfrage, die eine Lücke zwischen dem Wissen von Kindern über gesunde Ernährung und ihrem Wissen und Interesse am Fußball aufzeigt.



Im vergangenen Monat befragte Beko mit Unterstützung der Partner FC Barcelona, der Barça Foundation und UNICEF über 13.500 Kinder im Alter von 6-10 Jahren in 18 Ländern. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder deutlich besser über Fußball informiert sind als über gesunde Ernährung, und wenn es darum geht, eine gesunde Ernährung zu wählen, können sie positiv beeinflusst werden.



Auf die Frage, warum sie gesunde Lebensmittel essen, antworteten mehr als zwei Drittel aller Kinder aus 18 Ländern, dass sie dies tun, weil sie verstehen, dass es gut für sie ist. Weitere 80 %1 der Kinder gaben an, dass sie sich mehr für gesunde Ernährung interessieren würden, wenn sie wüssten, dass ihren Helden gesunde Ernährung ebenfalls wichtig ist.



Über 70 %2 der Kinder konnten die Anzahl der Spieler in einer Profi-Fußballmannschaft richtig nennen, aber nur ein Fünftel3 kannte die empfohlenen Portionen Obst oder Gemüse, die sie jeden Tag essen sollten. Kinder in Frankreich und im Vereinigten Königreich gehen mit beeindruckenden Beispielen voran: 78 % bzw. 68 % der Kinder gaben im Vergleich zu den USA (16 %), Brasilien (11 %), Russland (9 %) und China (3 %) die richtigen Antworten.



Beko versteht, dass Kinder eine helfende Hand ihrer Helden benötigen können, um ihr Wissen über gesunde Ernährung zu erweitern. Bekos Kampagne "Eat Like A Pro" (Essen wie ein Profi) basiert darauf, Kinder zu inspirieren, wie ihre Helden zu essen. Indem sie die Lieblingsrezepte der Spieler des FC Barcelona online (http://www.beko.com/eatlikeapro) teilen, hofft Beko, dass Familien auf der ganzen Welt dazu inspiriert werden, die Gerichte zu Hause nachzukochen.4



Die Initiative "Eat Like A Pro" wurde in Zusammenarbeit mit UNICEF und der Barça Foundation ins Leben gerufen, um weltweit zur Vorbeugung von Fettleibigkeit bei Kindern beizutragen. Nachdem Beko die Unterstützung der Helden des FC Barcelona für eine preisgekrönte Online-Kampagne gewonnen hatte, spendeten sie 1 Million Euro für sechs UNICEF-Programme für über 500.000 Kinder.



Beko veröffentlicht die globale Umfrage zusammen mit einem Video (https://youtu.be/9DaJ_81x0ck) mit Gerard Piqué, einem Spieler des FC Barcelona und dem globalen Botschafter von "Eat Like A Pro". Er überraschte eine Gruppe von Schulkindern, um sie über ihr Wissen über Fußball und Essen zu befragen und um sie zu inspirieren, indem er über seine eigenen gesunden Essgewohnheiten sprach.



Obwohl 7 von 105 Kindern zugaben, dass sie lieber einen neuen Fußballtrick erlernen würden, als etwas über gesunde Ernährung zu lernen, ist Beko entschlossen, einen positiven Wandel herbeizuführen und Kinder zu ermutigen, sich mit den Fußballhelden des FC Barcelona zu diesem Thema zu befassen.



Zeynep Yalim Uzun, Chief Marketing Officer bei Beko, kommentierte: "Durch unsere Partnerschaften mit dem FC Barcelona, der Barça Foundation und UNICEF haben wir eine Kampagne entwickelt, die sich mit einem ernsten globalen Problem befasst, von dem wir der Meinung waren, dass wir etwas Positives bewirken könnten. Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die Arbeit, die wir noch tun müssen, um Fettleibigkeit im Kindesalter zu verhindern, aber sie zeigen auch, dass "Eat Like A Pro" eine Schlüsselrolle dabei spielen kann, Familien zu helfen und Kinder auf der ganzen Welt zu einem gesünderen Leben zu inspirieren."



Roland Kupka, Senior Advisor für Ernährung bei UNICEF global, kommentierte: "UNICEF ist besorgt über die steigende Zahl von Übergewicht und Fettleibigkeit bei Kindern weltweit. Die Förderung einer gesunden Ernährung bei Kindern, um diesen besorgniserregenden Trend umzukehren, ist von größter Bedeutung. Unsere Partnerschaft mit Beko und dem FC Barcelona ist Teil der Strategie von UNICEF, eine gesunde Ernährung und einen aktiven Lebensstil bei Kindern und Jugendlichen überall zur Norm zu machen."



FC Barcelona-Spieler Gerard Piqué fügte hinzu: "Als ich jung war, interessierte ich mich nicht wirklich für gesunde Ernährung, ich interessierte mich nur für Fußball, aber das änderte sich alles, als ich zu Barça kam und begann, von den Ernährungswissenschaftlern zu lernen. Es ist fantastisch, die Leidenschaft für das schöne Spiel bei Kindern auf der ganzen Welt zu sehen, und zu wissen, dass ich und meine Teamkollegen sie inspirieren, ist großartig. Wir spielen eine wichtige Rolle dabei, Kinder zu motivieren, sich gesund zu ernähren, und ich freue mich sehr, das mit der Kampagne "Eat Like A Pro" von Beko tun zu können.



Gehen Sie zu www.beko.com/eatlikeapro, um mehr zu erfahren.



