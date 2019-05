Hannover (www.anleihencheck.de) - Mexikos BIP-Wachstum fiel im 1. Quartal 2019 schwächer als erwartet aus, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Laut vorläufiger Berechnung sei für die ersten drei Monate ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung um 0,2% Q/Q zu verzeichnen gewesen. Damit sei die Jahresrate von 1,7% auf 1,3% zurückgegangen. Insbesondere der industrielle Sektor inklusive Bergbau, Bau und Produktion habe sich als Wachstumsbremse entpuppt. Die ersten bekannt gegebenen Daten für das 2. Quartal seien bisher als gemischt zu bezeichnen: Die für April gemeldeten Stimmungsumfragen aus dem Unternehmenssektor hätten erfreulicherweise angezogen, dagegen habe das Verbrauchervertrauen - allerdings ausgehend von einem bisherigen Höchststand - geringfügig nachgegeben. Als wichtige "harte" Indikatoren seien sowohl die Fahrzeugproduktion als auch die Fahrzeugexporte im April weiter zurückgegangen. Grundsätzlich scheine der Verarbeitende Sektor deutlichere Schwierigkeiten zu bekommen, was sich in dem Einbruch der Industrieproduktion um 1,3% M/M im März deutlich widerspiegele. ...

