Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab dieser Woche sind bei Kaufland Nudeln und Müslis mit Insektenpulver erhältlich. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot an Lebensmitteln mit Insekten. Bereits erhältlich sind Buffalo- und Mehlwürmer, Grillen, Insekten-Proteinriegel sowie tiefgekühlte Insektenburger.



Die Nudeln und das Müsli sind mit proteinreichem Insektenmehl aus Buffalowürmern angereichert. Dadurch erhalten die Nudeln einen Proteinanteil von 18 Prozent. Das Insektenmehl ist zudem reich an Ballaststoffen, ungesättigten Fettsäuren sowie Mikronährstoffen wie Kupfer, Eisen und Magnesium.



Auf der Welt gibt es aktuell rund 1.900 verschiedene essbare Insekten. Im Vergleich zu anderen tierischen Proteinquellen von Nutztieren wie Hühnern, Schweinen und Kühen benötigen Würmer und Insekten weniger Platz, Wasser und Futter. Außerdem wachsen und vermehren sie sich schneller und stoßen kaum Treibhausgase aus. Die Würmer werden mit modernster Technik und großer Sorgfalt in europäischen Betrieben artgerecht gezüchtet und weiterverarbeitet.



Über die Produkte



Die Produkte werden von dem französischen Unternehmen Jimini's hergestellt. Die bei Kaufland erhältlichen Müslisorten gibt es in der Geschmacksrichtung "Apfel & Zimt", "Zartbitterschokolade" oder "Himbeere & Kürbiskerne" und kosten jeweils 4,99 Euro. Die Nudeln gibt es in den Sorten "Macaroni Rigate" oder "Basilikum Fusilli" und kosten jeweils 4,49 Euro.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.



Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.



OTS: Kaufland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111476.rss2



Pressekontakt: Kaufland Unternehmenskommunikation, Heike Bradatsch, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-688447, presse@kaufland.de, www.kaufland.de/presse