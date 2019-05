Die Baader Bank hat die Aktien von Krones auf die Liste der "Top Stock Ideas" aufgenommen. Die Einstufung für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen beließen die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro. Angesichts des spürbaren politischen und konjunkturellen Gegenwinds favorisieren die Experten in seiner Strategiestudie allgemein Unternehmen mit breit gefächerten Qualitäten./tih/mis

