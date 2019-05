Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im März 2019 wies die Leistungsbilanz des Euro-Währungsgebiets einen Überschuss von 25 Mrd. EUR auf (nach 28 Mrd. EUR im Vormonat), so die EZB in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In den zwölf Monaten bis März 2019 wurde in der Leistungsbilanz ein Überschuss von insgesamt 328 Mrd. ...

