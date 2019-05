SAN DIEGO, May 21, 2019ein vertikal integriertes globales Unternehmen, das sich auf die Verbesserung des Lebens durch Precision Diagnostics konzentriert, kündigte heute die Erweiterung seiner Testfläche und Testfähigkeiten in seinem internationalen Netzwerk von akkreditierten klinischen Laboren LabPMM an. Die Erweiterungen des Testmenüs beinhalten Primärprobentests bezüglich Morphologie, IHC, Durchflusszytometrie sowie neueste MPF-Tests-basierende Tests für minimale Resterkrankung. Diese neuen Dienstleistungen werden schnelle Patientendiagnose, Studiensubjektregistrierung und Studiensubjektstratifizierung weiter unterstützen. Sie werden bis Ende des Jahres in San Diego verfügbar sein, gefolgt von den Laboren in Japan, Deutschland und China.



"Unser umfassendes Testmenü wird die Notwendigkeit für Partner eliminieren, Primärproben aufzuteilen, die Umschlagzeit drastisch reduzieren und den Erhalt von umfassenden Testberichten beschleunigen. Dies ist besonders wichtig für Partner, die internationale klinische Studien durchführen, da die Registrierung für neue Therapien häufig zeitaufwendige Tests und Berichte erfordert, die sich verzögern können, wenn mehrere Anbieter verwendet werden", sagte Dr. Jeffrey Miller, CSO und CEO.

"Die schnelle Generierung von Testberichten verbessert die Registrierungsraten, die oft eine bedeutende Hürde für die Durchführung von klinischen Studien darstellen. Die Generierung von international standardisierten Testergebnissen verringert Risiken, indem sichergestellt wird, dass Kohorten homogen und Arme richtig ausgewogen sind. Die Reduzierung von Variablen reduziert die Zeitleiste für Zulassungsanträge und beschleunigt die Genehmigung von neuartigen, neuen Therapien. Patienten, die dringend neue Therapien brauchen, werden letztendlich die großen Gewinner sein", fügte er hinzu.

"Darüber fordern Zulassungsbehörden und unsere Partner eine Kombination von MPF- und NGS-basierten MRD-Tests; kohärente Vergleiche dieser MRD-Tests sind nur möglich, wenn gut standardisierte Tests in einem Gebäude an der gleichen Probe zur gleichen Zeit durchgeführt werden. Unsere Tests und zugehörige Software werden unter Designkontrollen entwickelt, um relevante internationale Zulassungsanforderungen zu erfüllen."

LabPMM-Labore, im Vollbesitz von Invivoscribe, sind nach regionalen Vorschriften akkreditiertanbieten, die von Invivoscribe in seiner FDA-registrierten cGMP-Anlage entwickelt und hergestellt werden.

Invivoscribe hat zusätzlichen anschließenden Raum für seine akkreditierten Labore in San Diego, Japan, Deutschland und China erworben. Mehr als 95 % der Patientenproben, die mit dem FDA-zugelassenenLeukoStrat CDx FLT3Mutationsassayund einer Auswahl weiterer CLIA-validierten PCR-basierten Kapillarassays getestet werden, erhalten Berichte innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Probe an einem der LabPMM-Labore. Eine Anzahl ihrer NGS-basierten MRD-Assays, wie etwa ihre LymphoTrack-Assays, können Nachweisgrenzen von 10-6 erreichen, wenn dieses Sensibilitätsniveau erforderlich ist.

Invivoscribe ist ein Biotechnologieunternehmenin Privatbesitz. Jetzt in seinem 25. Betriebsjahr, hat Invivoscribe die Qualität der Gesundheitsversorgung weltweit verbessert, indem es hochwertige, standardisierte Reagenzien, Tests und Bioinformatik-Instrumente liefert, um das Feld der Präzisionsmedizinvoranzubringen. Invivoscribe hat erfolgreich, Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmenabgeschlossen, die an der Entwicklung und Kommerzialisierung von Begleitdiagnostikainteressiert sind, und liefert Expertise für Zulassungs- und Labordienstleistungen. Mit der Bereitstellung von versandfähigen Testkits sowieDienstleistungen für klinische Versucheüber seine weltweit verteilten Niederlassungen von klinischen Laboren, über klinische Studien, bis zu Zulassungsanträgen und Kommerzialisierung.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Invivoscribe per E-Mail an support@invivoscribe.com