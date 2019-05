München (ots) -



Mit den Lifestyle-Sportarten Streetball und Skateboarding erweitert McDonald's sein bestehendes Sportengagement und geht damit unter dem Dach "New Sports" weiter auf den Zeitgeist und die Lebenswelten von Teens und Twens ein. Damit führt das Unternehmen die Neuausrichtung des Sportsponsorings konsequent fort, die mit dem Einstieg in eSports im letzten Jahr erfolgreich eingeleitet wurde.



McDonald's Deutschland baut konsequent seine Aktivitäten im Rahmen der Neuausrichtung des Sport-Sponsorings weiter aus. Dafür wurde bereits Anfang des Jahres die Partnerschaft mit der ESL verlängert. Mit Aktionen auf drei nationalen ESL Meisterschaften und einem eigenen Stand auf der Gamescom, der weltgrößten Computerspielemesse, bleibt der Bereich eSport ein Kernelement des Engagements. Neben den Live-Events wird das Thema durch eigene Inhalte und mit starken Medienkooperationen noch stärker in die Gesamtkommunikation eingebunden.



AUSBAU DES ENGAGEMENTS MIT LIFESTYLESPORTARTEN



Die große Neuerung im Engagement von McDonald's Deutschland ist der Bereich New Sports und den Trendsportarten Skateboarding sowie Streetball. "Mit Skateboarding und Streetball wagt McDonald's den Schritt in zwei Bereiche, die für weitaus mehr stehen als Sport. Beide vereint eine Lebenswelt, die tief in der popkulturellen Marken-DNA von McDonald's verankert ist", sagt Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland. Die Agentur Jung von Matt/SPORTS hat als Leadagentur in diesem Themenbereich Partner und Plattformen identifiziert, die einen erfolgreichen Einstieg ermöglichen sollen.



MASH ALS ERSTE AKTIVIERUNGSPLATTFORM



Als Leuchtturm-Event für den Einstieg ins Skateboarding dient das größte deutsche Actionsportevent MASH vom 28.-30.06.2019 in München. McDonald's wird dort in Zusammenarbeit mit regionalen Skatern eine individuell gestaltete Skatefläche errichten, die für die rund 90.000 Besucher in München frei zugänglich sein wird.



UNTERMAUERUNG DURCH NACHWUCHSFÖRDERUNG



Neben der Partnerschaft bei einem der größten Skater-Events prüfen McDonald's Deutschland und die nationale Sportkommission Skateboard (SKSB) derzeit eine Kooperationsmöglichkeit, die eine ganzheitliche und langfristige Förderung von Skateboarding in Deutschland vorsieht. McDonald's möchte als Förderer die Nachwuchstalente auf ihrem Weg in die Leistungsspitze unterstützen. Hans-Jürgen Kuhn, 1. Vorsitzender der Kommission ergänzt: "Das Interesse einer Zusammenarbeit seitens McDonald's habe ich sehr positiv aufgenommen. Vom ersten Gespräch an, hat man direkt gespürt, wie intensiv sich McDonald's mit der Skatekultur auseinander setzt. Dass uns eine so große Marke unterstützen möchte ist ein wichtiges Zeichen und gleichzeitig eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren."



McDONALD'S SCHAFFT LIVE-STREAM FÜR 3x3 BASKETBALL FANS



Das zweite Standbein des Bereichs "New Sports" ist 3x3 Basketball. Bei der "ING 3x3 Tour" wird McDonald's Deutschland Partner der größten Turnierserie des Landes. 3×3 bringt Basketball aus der Halle auf öffentliche Plätze und in spektakuläre Locations und ist auch als Streetball bekannt. Als Kernaktivierung wird McDonald's einen Live-Stream exklusiv zur Verfügung stellen, damit Fans von Zuhause aus das Geschehen verfolgen können.



Mit den Aktivierungen baut McDonald's Deutschland sein Sportsponsoring weiter aus, um noch mehr Teil der Lebenswelt der jungen Zielgruppe zu sein. "Wir wollen die Teens und Twens mit einzigartigen Erlebnissen begeistern. Dabei möchten wir nicht nur die Experience unserer Zielgruppe bereichern, sondern aufstrebende Sportarten, Sportler und den Nachwuchs fördern", so Philipp Wachholz.



