Der Umbau von Siemens ist für die Schweizer Bank Credit Suisse Grund genug, der Aktie deutliches Potenzial beizumessen. Analyst Andre Kukhnin erhöhte sein Kursziel in einer aktuellen Studie von 115 auf 143 Euro und hob die Einstufung von "Neutral" auf "Outperform" an.

Zwar gesteht Kukhnin ein, dass dem Münchener Konzern kurzfristig zyklischer Gegenwind entgegen wehe. Doch der Konzernumbau und die Kostensenkungen haben für ihn mehr Gewicht. Mit 1,4 Milliarden Euro an Einsparungen bis zum Geschäftsjahr 2021 und drei bis fünf Prozent an Produktivitätsverbesserungen sollte bei der Gewinndynamik die Trendwende gelingen.

Großes Potenzial misst der Analyst der Konzentration des Geschäfts auf die Bereiche Automatisierung und Gebäudetechnik (Smart Infrastructure) bei. Der Konzern könnte durch die Fokussierung auf die zukunftsträchtigen Segmente im Geschäftsjahr 2021 vier bis fünf Prozent Wachstum und eine Marge von rund 14 Prozent erreichen./mf/nas/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 03:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

