Mit steigenden Kursen dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Vor allem die Technologie-Werte werden mit einer kräftigen Erholung erwartet, nachdem der Sektor vor dem Hintergrund der Entwicklungen um den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei am Vortag noch die rote Laterne hatte. Auch weiterhin bleiben die Blicke der Investoren auf den Handelsstreit und seine Auswirkungen gerichtet. Begünstigt wird die Erholung der Tech-Werte vor allem durch neueste Aussagen des US-Handelsministeriums. In einer Verordnung, deren Bekanntgabe für Mittwoch geplant ist, wird das Ministerium nach eigenen Angaben eine auf 90 Tage befristete Lizenz für US-Exporte an Huawei und mehrere mit dem Konzern verbandelte Unternehmen zulassen.

Zuvor hatte bereits der Gründer und CEO von Huawei, Ren Zhengfei, erklärt, sein Unternehmen sei auf das Schlimmste vorbereitet und habe Chips in genügender Zahl eingelagert. Die Exportbeschränkungen der USA werde die Entwicklung der 5G-Technologie nicht behindern und die 5G-Technologie von Huawei werde innerhalb weniger Jahre jedem anderen Unternehmen überlegen sein.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Plus von 0,6 Prozent.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Apple-Aktie um 1,2 Prozent nach oben, die damit etwa die Hälfte der Vortagesverluste wieder aufholt. Die Gefahr, dass China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und Apple sanktionieren könnte, ist aber weiterhin bei den Investoren präsent.

Die Tesla-Aktie setzt ihre Abwärtstendenz der vergangenen Tage fort und verliert 2,7 Prozent. Es belasten weiter Berichte, denen zufolge Tesla-Chef Elon Musk gewarnt hat, dass die Barmittel nur noch für zehn Monate ausreichen und demzufolge bis zu diesem Zeitpunkt ein Breakeven erreicht werden müsse.

May 21, 2019 06:20 ET (10:20 GMT)

