NEW YORK, May 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein globales Publikum von Aftermarket-Entscheidungsträgern in der kommerziellen Luftfahrt wird in Frankfurt am Main für die ap&m Europe (http://www.aviationweek.com) des Aviation Week Network (https://www.apmexpo.com/en/home.html) zusammenkommen, der führenden Networking-Plattform für die gesamte Luftfahrtlieferkette.

Der ap&m-Gipfel wird am 4. Juni im Maritim Hotel in Frankfurt am Main stattfinden und es werden mehr als 100 Teilnehmer erwartet, die Networking betreiben und eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit MRO und der Lieferkette diskutieren werden. Der Gipfel, der von hochrangigen Entscheidern von Fluggesellschaften, OEMs, MROs und Branchenorganisationen angeführt wird, bietet Gelegenheiten für Wissensaustausch und Networking. Die vollständige Agenda finden Sie hier (https://www.apmexpo.com/en/summit/agenda.html).

Der Jahreswert der MRO-Nachfrage wird laut der Flotten- und MRO-Prognose von Aviation Week Network bis 2027 voraussichtlich auf 111,8 Mrd. USD ansteigen - von 90,2 Mrd. USD in diesem Jahr - eine CAGR-Rate von 2,4 % bzw. ein Anstieg von 24 % über zehn Jahre. Die gesamte weltweite MRO-Nachfrage wird in den nächsten zehn Jahren auf mehr als 1 Billion USD veranschlagt - das erste Mal, das eine Prognose diesen bedeutenden Meilenstein übersteigt.

Die Messe unter dem Namen "Global MRO Procurement Expo" findet vom 5.-6. Juni in der Messe Frankfurt statt und wird mehr als 3.000 Besucher anziehen und 175 Aussteller präsentieren, die ein breites Sortiment an Produkten und Dienstleistungen für den Aftermarket anbieten. Ein vollständige Liste aller Aussteller finden Sie hier (https://www.apmexpo.com/en/exhibit/exhibitor-list.html).

"Meet the Buyers", die charakteristische Networking-Plattform der Veranstaltung, bringt Käufer und Lieferanten zusammen, um an einer intensiven, vierstündigen Networking-Sitzung mit mehr als 1.200 persönlichen Treffen mit mehr als 90 Procurement Exexutives teilzunehmen.

"Frankfurt ist eine der größten Luftfahrtdrehscheiben in Europa und ein idealer Ort, um Entscheider und Käufer der Luftfahrtbranche für ap&m zusammenzubringen, was in Kundenakquisitionen und Geschäftsbeziehungen resultiert", sagte Lydia Janow, Managing Director, Events & Tradeshows, Aviation Week Network. "Die Stimmung verspricht gute Geschäfte, da das Wachstum im Aftermarket der kommerziellen Luftfahrt keine Anzeichen von Ermüdung zeigt."

Bolloré Logistics (http://www.bollore-logistics.com) ist Diamant-Sponsor. Bombardier MRO (http://www.mro.aero.bombardier.com), Fokker Services (http://www.gkn.com) und TP Aerospace (http://www.tpaerospace.com) sind Platin-Sponsoren. Gold-Sponsoren sind Embraer (http://www.embraer.com), PDQ Airspares (https://www.pdq-airspares.co.uk/) und Skeyos. (https://www.skeyos.com/) Silber-Sponsor ist HEICO (http://www.heico.com), und Bronze-Sponsoren sind Aeroset (http://www.aerosetgroup.com), Kellstrom Aerospace (http://www.kellstromaerospace.com), Satair an Airbus Company (http://www.satair.com) und SETNA iO (http://www.setnaio.com). Der Gipfel und die Messe werden unterstützt von Hamburg Aviation (http://www.hamburg-aviation.de). Um sich zu registrieren, klicken Sie bitte hier (https://www.apmexpo.com/en/register/register-to-attend2.html).

