Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag in einem überwiegend impulsarmen Handel wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Mittag nahezu unverändert auf 166,73 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,08 Prozent. In den südeuropäischen Ländern Italien, Spanien und Portugal gingen die Renditen leicht zurück.

Marktbestimmend ist nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die OECD warnte am Dienstag vor einer Eskalation der Konflikts und rief die Länder der Welt zu internationaler Kooperation auf. Ansonsten drohten weitere Wachstumseinbußen. "Die Aussichten bleiben schwach und es gibt viele Risiken, die einen dunklen Schatten auf die Weltwirtschaft und das Wohlergehen der Menschen werfen", sagte OECD-Chefökonomin Laurence Boone.

Konjunkturdaten stehen am Dienstag nur wenige an. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. In der Eurozone veröffentlicht die EU-Kommission ihre Verbraucherstimmung./bgf/jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0127 2019-05-21/12:59