Die Ölpreise scheinen in diesem Jahr kein Halten mehr zu kennen. Seit Jahresanfang stieg die Sorte Brent beispielsweise von einem Kursniveau von 55,21 US-Dollar auf die derzeitigen Notierungen in Höhe von 71,74 US-Dollar. Immerhin ein bemerkenswertes Plus von fast 30 %. Seit dem zweiten Quartal scheinen sich die Ölpreise relativ stabil über der Marke von 70 US-Dollar je Barrel Brent zu halten. Natürlich mit ein paar kleineren Ausrutschern, allerdings dürfte der durchschnittliche Ölpreis innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...