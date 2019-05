Diese Meldung kam an der Börse überhaupt nicht gut an. Doch der Reihe nach. Angefangen hat es damit, dass die Firma Huawei letzte Woche von den USA auf die sogenannte Handels-Blacklist gesetzt wurde. Das bedeutet im Klartext, dass Huawei und noch 70 andere mit dem Konzern verbundene Unternehmen ab jetzt eine Erlaubnis der US-Regierung benötigen, wenn sie Komponenten von US-Unternehmen einkaufen wollen. Und diese Angelegenheit schlägt jetzt sogar bis in deutsche Unternehmen durch. Heute, am 20.05.2019, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...