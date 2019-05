Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Exporte in den größten Einzelmarkt, die USA, wuchsen mit 10,4 Prozent weiterhin kräftig, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Auf der anderen Seite hinterlässt die durch die US-amerikanischen Handelssanktionen ausgelöste Verunsicherung unserer Kunden unmissverständlich Spuren", sagte Dr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...