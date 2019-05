Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit den besten Freunden und dem Bollerwagen im Schlepptau durch die Natur ziehen? Fehlanzeige. Der Vatertag ist für Deutsche Daddys längst kein Anlass mehr, den beschwipsten Wanderer abzugeben. Stattdessen erfüllen sich die Herren der Schöpfung zum Feiertag gerne lang ersehnte Männerträume.



5 Dinge, die ein Mann in seinem Leben gemietet haben sollte



- Ford Mustang GT - Harley Davidson NYPD Polizeimotorrad - 4K Video Drohne - VW T6 Camper Van - XXL BBQ Smoker & Grill



Egal, was auf der Wunschliste ganz oben steht, Europas größtes Mietportal Erento (www.erento.com) macht es möglich: Eine Adrenalinfahrt im Lamborghini Aventador, mit der besten Kamera-Drohne abheben und atemberaubende Videos erstellen oder eine Abenteuertrip mit einem VW T6 Camper Van.



"Es gibt mindestens fünf Dinge, die ein Mann in seinem Leben gemietet haben muss! Warum nicht gleich zum Männertag mit der Harley Davidson gemütlich über die Landstraße cruisen oder mit einem 4K Beamer einen Kinoabend auf der heimischen Terrasse ausrichten und den Nachbarn vor Neid erblassen lassen? Bei Erento können Männerträume ganz schnell Realität werden", meint Marketingleiter Tom Sperner.



Männer und Motoren gehören zusammen. Nicht nur, wenn es darum geht, im Garten mit einem Rasentraktor Aufmerksamkeit zu erregen. Vor allem der Ford Mustang lässt seit seinem ersten Auftritt in einem James Bond Film 1964 Männerherzen höherschlagen. Selbst Herren, die es außergewöhnlich mögen, kommen nicht zu kurz: Eine Fahrt mit einem Hummer H2 ist das ultimative Erlebnis für echte Kerle.



Naturburschen sollten mit einem gemieteten Wohnmobil dem Ruf der Wildnis folgen und die idyllischen Täler der Alpen erkunden. Am besten gleich morgen: Aktuelle medizinische Studien belegen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes bei "nur" 80,46 Jahren liegt. Deshalb sollte Mann nicht alle Wünsche auf die lange Bank schieben. Warum träumen, wenn man es so einfach erleben kann?



OTS: erento GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51614.rss2



Pressekontakt: Erento GmbH Wrangelstraße 100 10997 Berlin presse@erento.com